暗示選主席？郝龍斌：對黨有利都會積極參與

郝龍斌（左4）雖未明確表達是否要參選黨主席，但他的答案卻給人有無限想像空間。（中央社）

國民黨黨主席即將於5月份改選，藍營內各路有可能爭取此位的人馬，近來都成了各界關注的目標，該黨副主席郝龍斌今（4）日也被問及此問題，他雖沒有明確表態，但強調會積極參與對國民黨長遠發展有利的事，此番答覆留給外界無限想像空間。

日前國民黨現任主席洪秀柱接受平面媒體專訪時，直言會爭取連任，因為自己對國民黨及兩岸都有著無可救藥的使命感；現在也有消息傳出，有藍營大老力挺立委江啟臣，期盼他能先選上黨主席，再參選台中市長。

而由於反核災食品公投連署人數已跨過門檻，郝龍斌今日特別前往立法院對黨籍立委的幫忙致謝。期間，郝龍斌被媒體問到參選黨主席一事，他表示能讓國民黨形象加分，以及有助黨長遠發展的事，自己都會積極準備、盡快努力去做。

(中時電子報)