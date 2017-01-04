年節食品查驗 金針乾、醃漬菜合格率逐年提升

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食藥署4日公布年節食品檢驗成果，其中金針乾製品與醃漬蔬菜的合格率在經過多年的輔導把關後合格率均逐年提升。（鄭任南攝）

配合食安五環加強查驗政策，食藥署分別於邊境港埠及國內市場，加強查驗年節食品，4日公布檢驗成果，現場展示年菜料理與食材，其中金針乾製品與醃漬蔬菜的合格率在經過多年的輔導把關後合格率均逐年提升。

食藥署提醒民眾對年節常用食品除了認清標示之外，在處理加工食材上也可以謹遵相關的步驟，減少攝取過量人工添加物的機會。

(中時)