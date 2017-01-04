政府欺警太甚 葉毓蘭：幸福指數將隨法治崩盤

前警大教授葉毓蘭預告，當站在街頭捍衛法治的員警一個個不支倒下，台灣人民的幸福指數也會像執政者民調一樣直直落。(資料照片/黃世麒攝)

林全內閣上任首日即批准對太陽花運動違法者撤回告訴，原該是法治屏障的警察，卻成了政府面對社會運動時可以動輒犧牲的棄子，成為司法被告席位常客。前警大教授葉毓蘭今在臉書預告，當退休員警必須效法太陽花走上街頭，為自己的尊嚴餘生拚命時，法治崩盤後，台灣人民的幸福指數也會像執政者民調一樣直直落。

中國時報今天社論寫道「原該是法治屏障的警察，卻成了政府面對社會運動時可以動輒犧牲的棄子，反而成為進入司法被告席位的常客。台灣作為民主國家，政府部門運作卻不再依循法治理性原則，試問台灣的民主，除了民粹激情，還剩下什麼？」

葉毓蘭痛批，國家執政者將違法者待若上賓，在其淫威之下，警察執法沒有尊嚴、徒呼負負；在執政者變相要求繳械之下，警察執法沒有工具，即使依法移送，也有同路人百般維護，警察以身家性命固守法治，卻換來不起訴、緩刑、無罪等制式判決；罵警察「X你娘」、「他媽的」是口頭禪、議員罵警察「臭俗辣」、立委當眾對保六員警揮拳。

國家執政者欺警太甚！葉毓蘭預告，台灣的亂象現在才剛剛開始。當站在街頭捍衛法治的員警一個個不支倒下，法治崩盤後，台灣人民的幸福指數也會像執政者的支持度民調直直落！

(中時)