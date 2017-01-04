立院臨時會 廖國棟：壓榨立委休假很不道德

我要評比

國民黨立法院黨團總召廖國棟出席朝野協商前接受訪問。（姚志平攝）

立法院4日針對臨時會舉行朝野協商，國民黨立法院黨團總召廖國棟表示，處理總預算衹要延會就可以了，民進黨在上會期搞一例一休、同性婚姻，會期不好好做，「壓榨立委休假日，很不道德」。

(中時)