王思聰終於甩網紅臉 新歡評價超高！

王思聰新歡被讚顏值終於不再是網紅臉。（圖／取自微博）

大陸萬達集團公子哥王思聰真的沒有極限！日前他歡慶29歲，豪奢租下馬爾地夫最貴的島嶼，據悉招待賓客的房費，一間就要價8000美金(約24萬台幣)！不過最引人關注的是他身旁女伴，先前的女友「豆得兒」已經換人，換上一個名為張小蒙的女子，她外型曝光後，王思聰就被讚「終於甩開網紅臉了！」

王思聰與張小蒙被拍到一同用餐即外出，且她多半是素顏見人，被讚和超模杜鵑有幾分神似，而化妝拍照時，也被說與周冬雨、高圓圓有幾分相像。這樣的外型讓王思聰被網友揶揄「終於不再鍾情網紅臉了！」評價頗高。

王思聰這回的生日宴，被外界喻為是「王的盛宴」，除了豪砸百萬住宿費，據悉他還花了百萬從法國進口香檳，更請知名DJ Skrillex到場，有傳聞他這上上下下共花了5000萬人民幣，豪奢程度令人咋舌。

(中時電子報)