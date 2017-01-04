查帳有心得 會計師改當調查官
調查局今舉辦調查班53期結業典禮，73名結訓學員中近6成來自台大、政大等國立名校，成員臥虎藏龍包括工程師、會計師、律師，另有現任處長父子檔一同亮相，傳承意味濃厚。
新科調查官簡如一台灣大學生化科學研究所畢業，父親是現任航業處處長簡安祿。簡如一笑說，其實父親幾乎不談工作，小時候其實不知道父親在做什麼，長大後才知道父親的工作如此有意義，因此主動提出報考調查局的想法。
相較簡如一面對鏡頭的靦腆，簡安祿則不斷露出開懷笑容，時而拍拍兒子肩膀說「加油！」簡安祿說，兒子當初決定報考調查局，他表示尊重與支持。帶著處長之子投身第一線調查工作，簡如一說，會將父親當作標竿，壓力一定有，但只要把工作標準拉高、把工作做好，不怕別人說你不夠好。
具生化背景的簡如一說，調查工作與研究工作有許多相似之處，都必須具備觀察、仔細求證、實事求是的能力，同樣的道理也能運用在偵查犯罪，未來不排斥各種業務，畢竟在訓練所裡廣泛學習國安工作、辦案工作等，認為調查官工作能不斷增進自己的能力與眼界，正也是選擇投考調查局的原因之一。
曾任勤業眾信會計師事務所副理的巫仁瑜說，政治大學會計系畢業後就到事務所工作5年，專長在查帳工作，發現查帳工作與調查局經濟犯罪防制有些許重疊之處，為了服務更多人因此決定報考，受訓後發現調查官責任重大、業務多元，因此也要求自己跨領域地學習。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。