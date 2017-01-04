查帳有心得 會計師改當調查官

調查班53期學員巫仁瑜曾是會計事務所副理。(蕭博文攝)

調查局航業處處長簡安祿(右)今出席兒子簡如一的調查班結訓典禮。(蕭博文攝)

調查局今舉辦調查班53期結業典禮，73名結訓學員中近6成來自台大、政大等國立名校，成員臥虎藏龍包括工程師、會計師、律師，另有現任處長父子檔一同亮相，傳承意味濃厚。

新科調查官簡如一台灣大學生化科學研究所畢業，父親是現任航業處處長簡安祿。簡如一笑說，其實父親幾乎不談工作，小時候其實不知道父親在做什麼，長大後才知道父親的工作如此有意義，因此主動提出報考調查局的想法。

相較簡如一面對鏡頭的靦腆，簡安祿則不斷露出開懷笑容，時而拍拍兒子肩膀說「加油！」簡安祿說，兒子當初決定報考調查局，他表示尊重與支持。帶著處長之子投身第一線調查工作，簡如一說，會將父親當作標竿，壓力一定有，但只要把工作標準拉高、把工作做好，不怕別人說你不夠好。

具生化背景的簡如一說，調查工作與研究工作有許多相似之處，都必須具備觀察、仔細求證、實事求是的能力，同樣的道理也能運用在偵查犯罪，未來不排斥各種業務，畢竟在訓練所裡廣泛學習國安工作、辦案工作等，認為調查官工作能不斷增進自己的能力與眼界，正也是選擇投考調查局的原因之一。

曾任勤業眾信會計師事務所副理的巫仁瑜說，政治大學會計系畢業後就到事務所工作5年，專長在查帳工作，發現查帳工作與調查局經濟犯罪防制有些許重疊之處，為了服務更多人因此決定報考，受訓後發現調查官責任重大、業務多元，因此也要求自己跨領域地學習。

(中時)