昔日同窗淪竊賊 警官苦勸才落淚認罪

竹南警分局今天指出，去年底受理2起汽車破窗行竊案件，經調查發現呂姓男子涉重嫌，他原本否認犯行，但副分局長林育旺剛好和嫌犯是昔日同學，經懇談後呂嫌才落淚坦承行竊。

竹南派出所於105年11月13日接獲民眾通報，國泰夜市附近傳出2起汽車破窗竊盜案，由於發生時間都是在12日晚間，警方懷疑是同1人所為，經調閱路口監視器，發現呂男曾騎乘重型機車在附近徘徊涉有重嫌。

警方昨天循線逮捕呂男，當時他手上還握有疑似用來吸毒的吸管，呂男辯稱吸管是地上撿來的，並否認行竊，員警仍把人帶回派出所偵訊，竹南分局副分局長林育旺一眼就認出呂男是國中同學。

本身也擔任過偵查隊長的林育旺，看到昔日同窗堅不認罪，加以好言相勸，最後呂嫌才羞愧落淚表示，因機車剛好沒油，身上又沒錢，臨時起意敲破停在路旁車輛的車窗行竊，想要看有沒有零錢，要「拿來加油」。

警方調查，呂嫌破壞2面車窗、竊取1台行車紀錄器，價值約新台幣1萬5000元，訊後依竊盜罪嫌和違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。1060104

(中央社)