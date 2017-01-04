漲價是必然 國民黨：林全無同理心
中國國民黨文化傳播委員會副主委唐德明今天表示，行政院長林全指「因為修正勞動基準法，漲價也是必然結果」，完全沒有與人民站在一起的同理心，這是負責任的執政黨嗎？
一例一休上路，林全日前接受平面媒體專訪表示，修勞動基準法目的是減少勞工工時，但不可能不付出社會代價，漲價也是必然結果。
唐德明上午在國民黨記者會表示，任何掌權者都必須慎言，因為一句話就可能影響所有人的權益，所謂「一言興邦，一言喪邦」。
他說，林全身為國家最高行政首長，竟然可以說出「因為修正勞動基準法，漲價也是必然結果」、「未來北市餐廳與歐洲國家一樣週六不營業，就認了吧」，因為林全的一句話，讓萬物齊漲有了正當性，不管是食衣住行育樂全面上漲，沒有一個台灣人民跑得掉。
唐德明指出，總統蔡英文在就職演說時說，人民選出民進黨就是要來解決問題的，結果林全兩手一攤，要大家「就認了吧」，這是負責任的執政黨嗎？難道大家選出民進黨，結果就只能「認了吧」？
他說，林全完全沒有與人民站在一起的同理心，完全不知道人民是過如何的苦日子，根本完全不在乎人民，只能說「天地不仁，以萬物為芻狗；林揆不義，視百姓如螻蟻」。
國民黨文傳會副主委胡文琦說，蔡政府多數暴力強推「一例一休」的後遺症，已對台灣各行各業造成影響，例如服務業、餐飲業、客運業等，已經開始「漲不停」，甚至連和沛科技創辦人暨總經理翟本喬都要裁員百人，面對真正造成人民痛苦指數不斷升高的景況，蔡政府只有一句「漲價是必然結果」？1060104
(中央社)
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