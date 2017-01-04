李冰冰戀情疑曝光 與男子遊三亞當眾親吻

大陸女星李冰冰的戀情有譜了，她被拍到與一名男子日前同遊海南三亞，兩人親密無間當眾親吻。這支畫面曝光後，網友獻上祝福「恭喜冰冰找到屬於自己的幸福！」

不過，也有網友表示心疼大陸男星任泉，「本以為多年好友會修煉成戀人，希望任泉早日找到屬於自己的幸福！」

新浪娛樂訊等陸媒今天報導李冰冰與一名男子親密出遊的影音畫面，疑似戀情曝光。

報導稱，男方許先生是安徽人，投資公司高階主管，比李冰冰小十幾歲，與李冰冰家人也很熟悉。2015年，李冰冰也被曝光與這位許先生一起約會

從曝光的影音畫面來看，這名男子與李冰冰一家同赴三亞入住酒店。他一身白色T恤加上黑褲，李冰冰則是一襲白色長裙，兩人在海邊牽手摟腰、親吻合影。

隨後，李冰冰與父親聊天，該名男子與李冰冰侄子玩水嬉戲，氣氛十分融洽，似乎已得到李冰冰家人認可。1060104

(中央社)