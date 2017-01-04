主動脈瘤微創手術 老人風險較高

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微創支架手術已成台灣治療主動脈瘤的主流，台南市立安南醫院提醒，超過75歲的高齡患者，風險較一般患者高出不少。

75歲田姓老翁因腹脹、頻尿就診，腹部超音波發現腹主動脈擴大，電腦斷層檢出1個超過10公分的巨大動脈瘤，瘤體扭曲，經鼠蹊部小切口微創支架置放手術後，恢復迅速、3天後出院，復原良好。

台南市立安南醫院心臟血管外科醫師楊智鈞指出，微創支架手術已成台灣治療主動脈瘤的主流，但一些高齡患者治療效果不盡理想。事實上，即使是微創手術，超過75歲高齡患者治療風險仍比一般患者高出不少。

對高齡患者施以微創支架手術的風險，主因是老人血管品質較差，尤其是高齡女性，血管常嚴重鈣化又細小，支架操作過程如有不慎，容易造成血管受傷斷裂。

老人常合併多種慢性病，尤其是腦血管或心血管疾病，需要特殊麻醉及術後監測及照護。在住院時若不特別注意，容易產生併發症，影響治療結果。

另外，老人動脈瘤結構通常較為變異，需要較為複雜性的支架施放技術，手術困難度較單純血管結構高。

楊智鈞說，主動脈（又稱大動脈）是貫穿人體中央最大的輸送幹道，血液從心臟出發後，首先進入主動脈，再分成數個分支流進身體各器官。一旦主動脈壁產生病變，就會像水球不正常擴大，稱為主動脈瘤。

主動脈瘤最常發生的位置在腹部區段，稱為腹主動脈瘤。其次是胸腔區段，稱為胸主動脈瘤。

主動脈瘤如同身體不定時炸彈，放著不管，最後就像水球被灌破，造成大出血，死亡率非常高。在美國，每年超過1萬5000人死於腹主動脈瘤破裂；發明相對論的物理學家愛因斯坦，就是死於腹主動脈瘤破裂。

主動脈瘤通常沒有明顯症狀，病人在破裂前毫無感覺。超過5公分的主動脈瘤，每年破裂的機率是15%，大於8公分大動脈瘤破裂機率高達50%。

治療主動脈瘤若接受傳統的「開大刀」手術，剖胸或剖腹，老人很難承受。統計顯示，超過70歲老人接受傳統手術的併發症大增，手術死亡率近10%，若動脈瘤破裂接受急診手術，死亡率更高達60%。

有家族史、抽菸、患有血管疾病（心臟病、下肢動脈阻塞）、高血壓等，都是罹患主動脈瘤的高危險群，應接受超音波檢查，可在主動脈瘤破裂前提早發現，接受微創治療，也能降低手術風險及提高存活率。1060104

(中央社)