潘文忠：校護緊急用藥 絕對沒問題

我要評比

部分媒體報導，校園護理師依法不得幫受傷學生用藥或換藥，引發疑慮。教育部長潘文忠今天否認，強調校護緊急用藥絕對沒有問題。

潘文忠表示，學校編制大都是護理人員，沒有醫師，因此衛福部的一些法規，在校園確實有窒礙難行之處。教育部行文和衛福部討論，並於去年12月收到回文，公文內容並沒有談及校護不能為學生用藥。

潘文忠表示，依據衛福部於去年12月12日回文，學生如果有緊急傷病，護理人員可依個案情況給予適當的救護處置，「緊急用藥絕對沒有問題。」

至於是否能幫學生「換藥」？潘文忠指出，衛福部公文提到，如果只是簡單的傷口處理，護理人員可依基準規定所列藥品處理。但如果是比較重大病情，護理人員評估需經過醫師診治，就應請傷者前往醫療機構，並完成相關通報與記錄。1060104

(中央社)