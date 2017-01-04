護陸南海戰略核潛艇 遼寧艦隊撐保護傘
才邁入2017年，中國航母遼寧艦編隊便在南海展開多項訓練，殲-15艦載戰機與多型艦載直升機頻繁起降，中國軍事專家李杰對《環球時報》指出，遼寧艦此行除了可模仿美國艦機的戰術，磨煉南海駐軍的對抗技巧外，還能藉由聯合演習，與當地的其他部隊加強協同作戰能力。
而香港《亞洲週刊》則透露，遼寧艦這次遠航，除了水面艦艇護衛外，水下還有一艘潛艇隨行。有網友猜測，遼寧艦這次「走一路練一路」，連續跨越渤海、黃海與東海，唯獨在南海長時間停留，並重點演訓，關鍵就在於南海是中國戰略核潛艇的重要前進基地，遼寧艦將在這兒為中國核潛艇撐起一把空中保護傘。
李杰指出，網友的這種猜測有一定道理。美國海軍認為，南海水深較大，是中國核潛艇航入大洋的理想通道，五角大廈為此持續向南海派出瀕海戰鬥艦、音響測量船、反潛巡邏機等先進裝備，試圖探測中國潛艇的行蹤。從理論上推斷，遼寧艦的作戰任務，應該包括與戰略核潛艇的相互配合，透過艦載機和護航艦艇的掩護，確保中國核潛艇的安全和自由活動。
從這方面來看，遼寧艦的作戰模式與前蘇聯時期的航母有幾分相似。而後者的核心使命之一，就是維護水下核潛艇的安全，艦載戰鬥機主要負責艦隊防空，而非進攻性作戰。李杰認為，遼寧艦是由俄製航母「瓦良格」號改造而來，在作戰時難免會受原先設計影響。但更關鍵的是，遼寧艦搭載的艦載機數量有限，僅有美國超級航母的一半，要讓遼寧艦的艦載機群在承擔防空、反潛重任的同時，還要負責遠端對海對地打擊，難免就有些捉襟見肘。
新浪網的軍事評論指出，中國海軍核潛艇部隊歷經20多年的摸索，對於出島鏈，以及入大洋的潛航航道已比較熟悉，同時對如何致力躲避美軍水聲探測系統，也有了較豐富的經驗。然而，探測系統是死的，規避起來有規律可循，但美日反潛機卻是活的，因此便不那麼好對付。
自2013年12月開始，美軍逐步以最新型的P-8A反潛巡邏機取代部署於日本基地的P-3C反潛機。到2014年為止，已有超過6架P-8A部署到駐沖繩美軍基地。日本海上自衛隊則裝備了逾75架P-3C反潛機，並正在研發更先進的國產P-1海上巡邏機。
評論指出，從這些反潛機部署偏向日本西南方向可知，它們的目標主要是中國潛艇，尤其是核潛艇。事實證明，確實有很多次因美日反潛機追蹤中國潛艇，而幾乎引發中美、中日之間的衝突。例如，美軍航母編隊反潛機便曾在黃海追蹤中國091型核潛艇。
此外，《解放軍報》在報導中國潛艇部隊時，不止一次提及，只要中國潛艇一出動，某些國家的反潛機必「如期而至」。
而近年來中美比較緊張，並廣為人知的「對峙」事件，就是2014年8月，中國海軍南海艦隊曾出動航空兵「藍色24號」殲-11BH戰機，兩度逼近1架美軍P-8A反潛機，甚至做出桶滾動作警告美機。
美聯社報導稱，當時美軍1架P-8A、1架P-3C在中國海南島以東220公里附近空域執行偵察任務。後來更多細節被披露，據信當時很可能是中國海軍094型戰略核潛艇正在附近海域，殲-11BH為了掩護被美軍反潛機追蹤潛艇，才採取了相關措施。
在遼寧艦編隊擁有遠海初始作戰能力之前，中國海空軍航空兵已裝備了不少航程遠、滯空時間長的戰機，比如JH-7A、蘇-30MKK2、殲-11B（H）、蘇-30MKK等。而其中主要負責海上驅逐美日反潛機任務的，便是海軍航空兵。
有了這些岸基戰機的掩護，加上裝備的更新，中國軍核潛艇出入島鏈、巡航大洋愈加頻繁。
而2013年冬，遼寧艦首度赴南海進行訓練與試驗任務時，旁邊曾出現094型核潛艇，顯示雙方進行了潛艦的「初合練」。
而遼寧艦的核心戰鬥力——殲-15戰鬥機，不但肩負對空、反艦作戰任務，也發揮了威懾 作用，讓美日反潛機不會主動靠近航母編隊。例如，這次遼寧艦赴西太平洋，日本海上自衛隊就沒有公佈從空中拍攝的照片，這些照片基本上都是從海面拍攝的。
評論指出，預計遼寧艦編隊赴遠海開展演訓會越來越頻繁，時間也會不斷拉長。有了這樣一座範圍約450-500公里的機動防空圈，中國核潛艇就算噪音大些，也能在掩護下突破海峽，進入深海。而只要進入了深海，追蹤起來就比較困難了。
文中並指出，隨著中國航母編隊日漸成熟、航母數量的增加，以及南海島礁建設的徹底完工，解放軍核潛艇前往大洋通道的選項會越來越多。無論東出太平洋、還是西往印度洋，核潛艇都會有航母編隊，或是南海「堡壘海域」的掩護。
(中時電子報)
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