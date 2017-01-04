護陸南海戰略核潛艇 遼寧艦隊撐保護傘

中國航母遼寧艦編隊2016年12月23日在黃海海空域，進行跨海區訓練和試驗任務。圖為多批次殲-15艦載戰機從遼寧艦飛行甲板起飛的畫面。（圖/中新社）

圖為中國遼寧艦利用南海海域自然條件進行大風浪航行試驗的資料照。（圖/中新社）

才邁入2017年，中國航母遼寧艦編隊便在南海展開多項訓練，殲-15艦載戰機與多型艦載直升機頻繁起降，中國軍事專家李杰對《環球時報》指出，遼寧艦此行除了可模仿美國艦機的戰術，磨煉南海駐軍的對抗技巧外，還能藉由聯合演習，與當地的其他部隊加強協同作戰能力。

而香港《亞洲週刊》則透露，遼寧艦這次遠航，除了水面艦艇護衛外，水下還有一艘潛艇隨行。有網友猜測，遼寧艦這次「走一路練一路」，連續跨越渤海、黃海與東海，唯獨在南海長時間停留，並重點演訓，關鍵就在於南海是中國戰略核潛艇的重要前進基地，遼寧艦將在這兒為中國核潛艇撐起一把空中保護傘。

李杰指出，網友的這種猜測有一定道理。美國海軍認為，南海水深較大，是中國核潛艇航入大洋的理想通道，五角大廈為此持續向南海派出瀕海戰鬥艦、音響測量船、反潛巡邏機等先進裝備，試圖探測中國潛艇的行蹤。從理論上推斷，遼寧艦的作戰任務，應該包括與戰略核潛艇的相互配合，透過艦載機和護航艦艇的掩護，確保中國核潛艇的安全和自由活動。

從這方面來看，遼寧艦的作戰模式與前蘇聯時期的航母有幾分相似。而後者的核心使命之一，就是維護水下核潛艇的安全，艦載戰鬥機主要負責艦隊防空，而非進攻性作戰。李杰認為，遼寧艦是由俄製航母「瓦良格」號改造而來，在作戰時難免會受原先設計影響。但更關鍵的是，遼寧艦搭載的艦載機數量有限，僅有美國超級航母的一半，要讓遼寧艦的艦載機群在承擔防空、反潛重任的同時，還要負責遠端對海對地打擊，難免就有些捉襟見肘。

新浪網的軍事評論指出，中國海軍核潛艇部隊歷經20多年的摸索，對於出島鏈，以及入大洋的潛航航道已比較熟悉，同時對如何致力躲避美軍水聲探測系統，也有了較豐富的經驗。然而，探測系統是死的，規避起來有規律可循，但美日反潛機卻是活的，因此便不那麼好對付。

自2013年12月開始，美軍逐步以最新型的P-8A反潛巡邏機取代部署於日本基地的P-3C反潛機。到2014年為止，已有超過6架P-8A部署到駐沖繩美軍基地。日本海上自衛隊則裝備了逾75架P-3C反潛機，並正在研發更先進的國產P-1海上巡邏機。

評論指出，從這些反潛機部署偏向日本西南方向可知，它們的目標主要是中國潛艇，尤其是核潛艇。事實證明，確實有很多次因美日反潛機追蹤中國潛艇，而幾乎引發中美、中日之間的衝突。例如，美軍航母編隊反潛機便曾在黃海追蹤中國091型核潛艇。

此外，《解放軍報》在報導中國潛艇部隊時，不止一次提及，只要中國潛艇一出動，某些國家的反潛機必「如期而至」。

而近年來中美比較緊張，並廣為人知的「對峙」事件，就是2014年8月，中國海軍南海艦隊曾出動航空兵「藍色24號」殲-11BH戰機，兩度逼近1架美軍P-8A反潛機，甚至做出桶滾動作警告美機。

美聯社報導稱，當時美軍1架P-8A、1架P-3C在中國海南島以東220公里附近空域執行偵察任務。後來更多細節被披露，據信當時很可能是中國海軍094型戰略核潛艇正在附近海域，殲-11BH為了掩護被美軍反潛機追蹤潛艇，才採取了相關措施。

在遼寧艦編隊擁有遠海初始作戰能力之前，中國海空軍航空兵已裝備了不少航程遠、滯空時間長的戰機，比如JH-7A、蘇-30MKK2、殲-11B（H）、蘇-30MKK等。而其中主要負責海上驅逐美日反潛機任務的，便是海軍航空兵。

有了這些岸基戰機的掩護，加上裝備的更新，中國軍核潛艇出入島鏈、巡航大洋愈加頻繁。

而2013年冬，遼寧艦首度赴南海進行訓練與試驗任務時，旁邊曾出現094型核潛艇，顯示雙方進行了潛艦的「初合練」。

而遼寧艦的核心戰鬥力——殲-15戰鬥機，不但肩負對空、反艦作戰任務，也發揮了威懾 作用，讓美日反潛機不會主動靠近航母編隊。例如，這次遼寧艦赴西太平洋，日本海上自衛隊就沒有公佈從空中拍攝的照片，這些照片基本上都是從海面拍攝的。

評論指出，預計遼寧艦編隊赴遠海開展演訓會越來越頻繁，時間也會不斷拉長。有了這樣一座範圍約450-500公里的機動防空圈，中國核潛艇就算噪音大些，也能在掩護下突破海峽，進入深海。而只要進入了深海，追蹤起來就比較困難了。

文中並指出，隨著中國航母編隊日漸成熟、航母數量的增加，以及南海島礁建設的徹底完工，解放軍核潛艇前往大洋通道的選項會越來越多。無論東出太平洋、還是西往印度洋，核潛艇都會有航母編隊，或是南海「堡壘海域」的掩護。

(中時電子報)