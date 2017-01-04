南拳媽媽穿越河西走廊@蘭州 絲綢之路上尋找夢想大學堂

南拳媽媽的洪言翔〈左〉和曹景豪〈中〉為夢想大學堂節目，前進甘肅省的蘭州大學，上演腳踏車和三輪車大戰。（圖片由旺旺中時北京提供）

景豪言翔遠征絲綢之路 抵達古都High翻蘭州大學

夢想大學堂，本週前進到以蘭州拉麵享譽全球的甘肅省蘭州市。蘭州這座位在黃河上游邊上的城市，不僅地處中國歷史上著名的河西走廊裡，同時也是古代絲綢之路，向西域通商時的必經城市。所以在蘭州大學的課堂裡和課堂外，都可以看到不少少數民族的面孔，充滿了有別於和足以外的各式民族風情。其中南拳媽媽的曹景豪和洪言翔，這回在蘭州大學的闖關任務中，就必須得挑戰藏族同胞在重大節日或節慶時才會跳的鍋庄舞。

景豪言翔重拾書本搶當好學生 醉馬草有助飛安長知識

除了穿上藏族傳統服飾體驗鍋庄舞的魅力之外，景豪和言翔也在校園廣闊的蘭州大學榆中校區裡，體驗了另類的草原生活。因為在蘭大的PK中，景豪和言翔分別騎著三輪車和腳踏車在校園裡來回穿梭。其中景豪更為了尋找蘭州大學校園裡，知名的草地農業生態系統中，意外的認識到醉馬草，這種沙漠中才有的草，就是金庸筆下，可以治療楊過情花毒的斷腸草。這種草因為具有鎮定止痛效果，會讓鳥禽類食用後略感不適，之後便不會再啃食，因此開始在機場草坪上種植，以此減少鳥禽類在機場附近領空出沒，降低鳥隻誤闖機率的同時，大大的提高了飛安。

曹景豪騎著三輪電動機車，在蘭州大學榆中校區展開校園建築大探索。（圖片由旺旺中時北京提供）

南拳媽媽的曹景豪〈中〉和洪言翔〈右〉，突然現身蘭州大學校園廣播播音室，為蘭州大學的同學們舉辦圓夢演唱會。（圖片由旺旺中時北京提供）

攜手蘭大校園好聲音 南拳媽媽魅力爆棚

在重點實驗室中當起好學生之外，南拳媽媽也在蘭州大學的校園裡，為蘭大校園好聲音的十大歌手，舉辦了一場小型的圓夢演唱會。因為這些校園歌手，平常代表學校四處比賽，但卻很少有機會能夠在學校裡，好好的唱給同學聽。而景豪和言翔在校園廣播裡聽到同學的大學生涯小缺憾後，臨時起意，組織了一次蘭州大學有史以來最瘋狂的演唱會。在短短的兩天內，從無到有，而蘭大的學生，也以熱情回報南拳媽媽的這兩位小鮮肉，在演唱會當天，把現場擠得水洩不通。但沒想到卻在演唱會上，遇到意想不到的情況…被卡歌。

圓夢演唱會最高潮時，意外遭到關主老師卡歌…南拳媽媽和台下同學一片錯愕。（圖片由旺旺中時北京提供）

河西走廊裡體驗黃河之美 沿著絲綢之路認識蘭州大學

前進蘭州大學，讓景豪和言翔兩人直呼大陸的大學，面積實在太遼闊。而兩人也在蘭州大學周邊，體驗全蘭州最熱鬧的正寧路夜市，和在蘭大念書的台灣學生，一起嚐遍蘭州美食。究竟景豪和言翔兩人會在蘭州大學裡遇到什麼樣奇奇怪怪的挑戰，敬請鎖定1/8週日下午五點，中天娛樂台，一起和南拳媽媽在夢想大學堂裡準時翱翔。而完整內容也會同步在中天必PO TV、快點TV以及中天娛樂台的Youtube頻道同步播出。至於海外的華人朋友，則是可以在1/13晚上十點，在中天亞洲台、中天亞洲台的臉書官方粉絲團、中天亞洲台Youtube頻道以及中天亞洲台的官方微博和夢想大學堂臉書粉絲團隨選隨看精彩的節目內容。

(中時電子報)