1月4日中視午間新聞速速報

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01月04日中視午間新聞搶先看│中視新聞 20170104

高雄透天厝大火 兩少女無生命跡象

高雄市鳥松區1處4樓透天民宅，今天清晨發生火警，警消火速趕抵現場，火勢40分鐘撲滅，警消救出受困王姓夫妻及4歲女兒，但屋主1對女兒不幸葬身火窟，屋主母親及兒子自行脫困，幸運逃過一劫。

興航工會赴金管會 抗議大股東坑殺

復興航空2個月前無預警宣佈解散以來，興航工會一直無法得到復興航空與政府的滿意解決方案，上午，興航工會到金管會前抗議，提出五大缺失，認為金管會放任林家炒股、關廠，導致人民受害，要求金管會出面說明。

週六前好天氣 下週北部將下探14℃

氣象專家吳德榮指出，今天到週六，台灣都在暖氣團內，白天溫暖舒適、早晚稍涼；西半部晴朗穩定，高溫25到28℃，東半部高溫24到27℃，不過要提醒下週一、二受冷空氣影響，北台灣沿海空曠地區14℃。

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(中時電子報)