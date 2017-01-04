吃重鹹少喝水 男子瘋狂結石20多次

周固說，少喝水、飲食重口味，都是引發結石的原因。（倪浩倫攝）

治療結石期間，為維持輸尿管暢通，常會在患者體內放置雙J管。（周固提供）

生活習慣不佳、泌尿道感染、好發結石體質，容易讓雙J管生成鈣化結晶體，造成更換不易。（周固提供）

少喝水又重口味，當心長期和結石當朋友！46歲的陳先生，工作環境常會流汗，平時吃飯又口味重，水也喝得少，7年前開始，輸尿管和腎臟便反覆結石，每年高達3次，連置入體內的雙J管，也因結石而引起阻塞、更換時拔除困難。醫師提醒，體質以外，生活習慣是結石最大原因，置之不理易影響腎功能。

收治該病例的書田診所泌尿科主任醫師周固表示，通常結石超過0.5公分，便會使用體外震波等方式治療，若情況較嚴重，會同時放置雙J管（輸尿管導管）來排除輸尿管阻塞、維持暢通，否則恐引發腎水腫，進而傷及腎臟功能。

雙J管放置時間視病情而定，一旦治療完成，也就是結石皆清理乾淨，便可透過內視鏡取出，國內的更換時間通常為3個月，但因會不斷接觸尿液，若患者在治療期間，生活習慣未改善，容易在管邊產生鈣化結晶體，進而造成阻塞，導致失去維持輸尿管暢通的功能，也容易斷裂、位移，或造成難以自然更換，需開刀取出。

陳先生雖然長期結石，但因工作繁忙，每次把大顆的結石清除後，便不再回診，導致結石總是未完全清除，加上仍維持少喝水、重口味飲食習慣，使得結石不斷復發；日前因血尿、左腰劇痛就醫，發現腎臟有8顆結石，最大的1.4公分，輸尿管更有顆1.9公分結石。醫師一邊替他置入雙J管，一邊治療結石，未料不到3個月，雙J管表面便有結晶體附著，再次進行鏡碎石手術才順利取出。

輸尿管有3個狹窄處，分別是腎臟、輸尿管交接處，輸尿管和中段大血管交接處，以及輸尿管和旁觀交接處；周固解釋，最窄處僅0.3公分，遭1.9公分的結石整個堵塞。

周固提醒，有放置雙J管者，應要定期回診，避免仰臥起坐、倒立、劇烈運動導致導管脫落，每日飲水量至少3000c.c.來減少感染機會，若出現發燒、腰痛等不適症狀，則應提早回診。

(中時)