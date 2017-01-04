韓網友盼宋仲基和宋慧喬假戲真做成情侶

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南韓市場調查機構Pmirnc今天發布民意調查結果顯示，主演KBS 2TV電視劇「太陽的後裔」男女主角宋仲基和宋慧喬，被網友圈選為盼假戲真做成為現實社會情侶的榜首。

南韓「亞洲經濟」今天報導，Pmirnc以20歲年齡層的2000多名網友為對象，進行3大電視台演技大賞最佳情侶中希望螢光幕情侶成為現實社會情侶的問卷調查，獲得上述結果。

調查結果顯示，螢光幕情侶宋慧喬和宋仲基獲得16.4%的投票率，位居榜首，之後是演出KBS電視劇「月桂樹西裝店的紳士們」的顯祐和李世榮（11.1%），以及主演KBS電視劇「雲畫的月光」的朴寶劍和金裕貞（8.7%）。

據報導，SBS電視劇「浪漫醫生金師傅」中的柳演錫和徐玄振（8.4%）、KBS電視劇「五個孩子」中的成勛和申惠善（7.3%）、SBS電視劇「Doctors」中的金來沅和朴信惠（7.2%）等也紛紛入圍。1060104

(中央社)