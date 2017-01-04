國小教自慰會舒服 教育局：觀念最重要
國民黨籍台北市議員汪志冰上午說，轄內有小學在課堂教導小六學童「自慰」會舒服，逾30名家長在議會表達不滿；教育局回應，正確的觀念、態度才是最重要，但課程內容有待商榷。
汪志冰今天上午召開記者會指出，有小六的性別教育課程引用教育局編印的「校園談性-國小兩性教育資源手冊」，手冊中載明「撫摸生殖器官而感到舒服的行為，稱之為自慰」、「自慰是正常的，是成長期間重要的一部分」，甚至讓男女一起討論自慰，有家長得知後表示擔憂。
汪志冰表示，所謂的國小性平教育，是由學校自主邀請校外民間團體授課，但教育局不但沒規定授課人士資格，對於課程內容也未掌握，讓這些人進入校園講解性平，怕會引起學生不當的性探索。
國民黨籍台北市議員吳世正也說，看電影都有限制級的分類，為何教材就不能夠分限制級、非限制級，且性平教育並非情慾教育，學童尚未成熟就要灌輸這些觀念，相當不妥。
台北市教育局主任秘書廖文靜回應，依性別教育平等法規定，國民中小學應將性平教育融入課程外，每學期應實施相關教育、活動4小時。
她強調，性平教育是國小高年級的能力指標之一，且老師的教法，學童的正確觀念、態度才是最重要的，但對於課程內容是否調整，確實有待商榷。
記者會現場聚集逾30名家長，有家長代表除了反對不當性平課程外，也高呼「反對同志教育進入校園」，場面一度火爆。1060104
(中央社)
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