1.9萬公斤鐵板失竊 警追回贓物

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嘉義縣某砂石場放置的16塊鐵板，昨天下午不翼而飛，警方採取以車追人方式，昨晚前往台中追回1.9萬公斤的鐵板，但主嫌仍在逃。

嘉義縣朴子警方今天表示，昨天下午接獲報案，被害人指稱放置在朴子市某砂石場空地的鐵板16塊（重1萬9140公斤）遭人竊取。

警方接獲報案後，立刻調閱路口監視器，發現昨天上午，在光天化日之下，一輛自小客車會同聯結車、搬運機（山貓）前往將16塊鐵板載走。

警方於是採取以車追人方式，通知聯結車游姓司機到案說明，游男表示受雇於自小客車車主，雙方談妥以新台幣8000元代價協助載運。

游男表示，雙方談妥價格後，自小客車車主（警方查出為45歲的賴姓男子，台中人，有多項竊盜、詐欺前科）就找來侯姓搬運機駕駛，將16塊鐵板搬上車，由他載往台中市梧棲區一處資源回收場。

警方昨晚前往台中市的資源回收場，當場查扣已遭販售的鐵板16塊，並依贓物罪嫌將蔡姓回收場負責人函送法辦，同時持續追查小客車賴姓車主下落。1060104

(中央社)