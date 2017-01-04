家扶推動「無窮世代計劃」掏掏零錢助貧過好年

家扶基金會4日舉辦「掏掏零錢助貧過好年」記者會，推動「無窮世代計劃」集2千萬元，減輕貧童肩上的壓力與無奈，邀請民眾響應拉小孩一把。(王英豪攝)

家扶自立青年匹茲堡海盜隊球星張進德（後中）也出席分享，邀請民眾響應拉小孩一把。(王英豪攝)

貧窮世襲不該是孩子未來的宿命，不該剝奪孩子快樂的童年，為讓貧困家庭孩子可以吃得飽、穿得暖，家扶基金會4日舉辦「掏掏零錢助貧過好年」記者會，推動「無窮世代計劃」集2千萬元，減輕貧童肩上的壓力與無奈，邀請民眾響應拉小孩一把。

(中時)