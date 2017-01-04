NBA》進攻取代防守 超越單場50分門檻

克雷湯普生攻下生涯新高60分，幫助勇士142比104打爆溜馬。(美聯社)

隨著三分球投射距離愈來愈遠，當今的NBA已由強力進攻取代80-90年代的強力防守，以本季為例，目前已有8人單場得分超過50分，球季才進行不到一半就已追平1989-90球季所創的NBA單季最多球員單場得分超過50分以上的紀錄，這道過往難以跨過的門檻，如今已形同虛設。

本季單場得分超過50分的球員分別有勇士克雷湯普生(60分)、國王考辛斯(55分)、火箭哈登(53分)、塞爾提克艾塞亞湯瑪斯(52分)、巫師沃爾(52分)、雷霆韋斯布魯克(51分)與鵜鶘安東尼戴維斯(50分)，3日公牛擊敗黃蜂，吉米巴特勒獨拿52分，成為本季第8人。

以上8人有後衛，也有前鋒，甚至中鋒也出現了，可見得當代NBA已轉變成重攻輕守的球風，或許華麗的進攻方式更能吸引球迷的目光，而這也是聯盟想看到的。

(中時電子報)