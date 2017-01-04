不聽老闆的 川普內定國防部長支持F-35

美國路克基地的F-35。馬蒂斯承諾會繼續支持F-35的購買。(圖/美國空軍)

內定是未來美國國防部長的退休海軍司令詹姆斯．馬蒂斯(James Mattis)，他在會見參議院國防委員會的參議員時，明確表態他支持繼續購買F-35聯合打擊戰機，這個看法與美國總統當選人川普不同；川普曾多次質疑F-35戰機的必要性，也曾提議用其他方案來取代F-35。

F-35的生產線。雖然F-35相當昂貴，但是確實已經投產製造，因此要是川普取消後訂單，將影響幾萬人的生計。(圖/洛馬公司)

美國國防部巴茲網(DoD BUZZ)報導，民主黨籍的國防委員會議員理察．布魯門德(Richard Blumenthal)說，馬蒂斯向他表示他個人支持F-35項目，並給了一個明確的承諾，在未來會主張F-35戰機應該繼續增購。儘管他的頂頭上司是川普，並且一再批評F-35過於高價而且性能不穩。

布魯門德說：「馬蒂斯明確主張的美國必須在未來維持空中優勢，F-35就扮演重要的作用。」

布魯門德是康迺迪克州選出的參議員，而F-35的重要零件供應商美國聯合技術公司(United Technologies Corp)，總部就設在該州首府哈福德(Hartford)，因此F-35戰機的延續，攸關該州數幾千次的就業機會。

川普在上個月表示，F-35戰機已耗費超過4000億美元，這種費用已經「失控」，因此他打提議使用較廉價的F/A-18E / F超級大黃蜂戰機，也就是轉單給另一競爭對手波音公司。洛克希德公司營運長瑪莉琳．休森(Marillyn Hewson)承諾會檢討F-35的價格，她承諾會積極推動F-35的降低成本相關工作。

馬蒂斯有個特別的外號叫「瘋狗」(Mad Dog)，聽起來嚇人，卻是同僚給他的「敬稱」，他在幾次反恐戰爭時，表現出戰鬥到底的決心，因此得到這個美名。不過川普似乎正在浪費他的好名聲，川普把一些與馬蒂斯的私下談話公布出來，造成一些爭議。

川普對媒體說，馬蒂斯曾對他表示審訊恐怖份子嫌犯的方法，「酷刑對恐怖主義嫌犯根本不管用，與他們建立信任並獎勵合作更有效。『香煙與啤酒』才是最好的審訊工具。」儘管這段話蠻有道理，仍然造成馬蒂斯的形象受損，所以他要與國會議員做解釋，才會與布魯門德談到對F-35的看法。

(中時電子報)