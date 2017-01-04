曾受家扶幫助 張進德感動做回饋

旅美小將張進德(左1)今出席家扶活動，盼外界多多幫助低收入戶孩童。(周鎮宇攝)

張進德今帶著剛求婚成功的妻子阮庭妃共同出席家扶活動。(周鎮宇攝)

旅美好手張進德今出席由家扶基金會舉辦的「掏掏口袋零錢 助貧好過年」募款記者會，擔任家扶大使，小時候曾因家庭經濟因素，全家受到家扶基金會照顧，張進德說，在棒球路上越來越有成就，期望自己也可以幫助他們。

張進德小時候就因父母過世，隨後受到家扶幫助，記者會上播放其它低收入戶家族的紀錄片，也讓他深受感動，他指出，真的相當感動，回想起小時候阿嬤照顧大家的生活，阿嬤真的很辛苦。

紀錄片中的低收入戶家庭也來到現場，張進德也上前關懷，並與小朋友與他們的祖母聊天，張進德表示：「就是跟阿嬤說辛苦了，小朋友很小，照顧起來真的壓力很大，也跟小朋友說要好好努力。」

張進德也提到，很感謝自己小時候受到許多貴人相助，很溫馨生命中有他們幫助自己，自己一定也會向他們一樣幫助小朋友，也盼外界的人也多多幫忙，相信被幫助的小朋友一定會謹記在心。

(中時電子報)