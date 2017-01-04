不捨病童搭上人生「末班車 」陳文茜：我幸福太多了
媒體人陳文茜言論犀利，平時鮮少分享私人生活的她，今日在微博曝耶誕前夕到榮總探視癌症病童，其中有人年紀輕輕，就已搭上駛向人生終點的末班車，對此陳文茜大感不捨，直呼自己真的幸福很多。
陳文茜探訪病房的病童們，並發送耶誕禮物，期盼能讓病童展開久違的燦笑，這時遇到一位女童，雖然生命已在倒數計時中，卻始終維持冷靜且堅強的態度，不過當牽起她的手禱告時，只見臉龐不時滑落淚珠，因為她意識到在全球倒數迎接新年時，自己卻是在倒數生命結束那刻到來，看見女童潸然淚下的畫面，讓陳文茜意識到自己擁有的太多，是個幸福不已的人。
相較病童們人生唯一的希望，就是希望能好好活下來，或者做好準備告別這世界，頓時讓陳文茜領域到，病房外的所有紛擾早已微不足道，見到所有病童不畏死亡堅強活著，更讓陳文茜不捨落淚。
(中時電子報)
關鍵字：陳文茜
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