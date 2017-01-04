預購年菜小心陷阱 專家教你這樣自保
農曆春節將至，預購年菜要當心！食品藥物管理署指出，民眾預購年菜應確認業者是否詳細記載品項、內容物、重量等，尤其訂購湯品、勾芡食品，要確認固形物與湯汁的總重，以免發生鮑魚縮水、佛跳牆沒料、雞湯灌水的消費糾紛。
近年許多民眾喜歡網購、電視購物，或到餐廳預購年菜，減少圍爐時烹煮菜餚的麻煩，不過由於未看實體就下單，也引發不少消費糾紛，食藥署科長林蘭砡提醒，訂購前應確實注意業者是否提供「食品或餐飲服務等郵購買賣定型化契約」。
許多業者的廣告文宣、圖片，都將年菜拍得又大盤又美麗，若消費者沒有張大眼睛看清楚重量、內容物、品項，收到年菜時，常有很大落差感。林蘭砡指出，過去就接獲投訴，民眾認為雞湯的雞太小隻、佛跳牆只有湯汁沒有料的消費糾紛。
尤其是勾芡、含湯汁的菜餚，訂購前應先詢問清楚，確認產品湯汁、固形物分別的重量，例如500克重的蠔油鮑魚，是單純的鮑魚重500克還是連同醬汁重500克，否則被灌水也只能自認倒楣。
林蘭砡說，定型化契約規範，適用所有預購年菜的食品業者，民眾就算到規模較小的餐廳、店家預購，都可要求檢視契約，若業者不願提供，可至地方衛生局檢舉，衛生單位將依消保法要求限期改善，並可開罰3-30萬元。
此外，食藥署科長王慈穗也提醒民眾，過年常用的金針、蘿蔔乾、福菜等乾燥或醃製蔬菜，食品添加物最常被檢出不合格，建議購買包裝食品，認清農委會標章、生產追溯QR Code，拆封後用清水浸泡30分鐘、清洗後，開蓋煮沸3分鐘以上，同時避免顏色過豔、過白、有怪味道的。
(中時)
關鍵字：預購年菜
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