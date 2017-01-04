菲南叛軍劫獄 近160囚脫逃
菲律賓南部大城基達帕萬市（Kidapawan）今天發生武裝劫獄事件，將近160名囚犯逃獄成功。
凌晨1時30分左右，大約100名疑似莫洛伊斯蘭解放陣線（MILF）成員的武裝分子，攻擊了「北可塔巴托省（North Cotabato）轄區監獄」，劫走身繫囹圄的戰友，許多囚犯也趁亂脫逃。
MILF是菲律賓南部1支穆斯林分離組織，目前正與菲律賓政府談和中，但有部分中階司令官不願與政府談和，而不聽高層指揮繼續作亂。
獄方清點人頭之後，發現有158名囚犯逃獄成功。
菲律賓監獄管理局（BJMP）官員表示，這座監獄關押了1500多名囚犯，其中包括多名重罪分子，但只有21名獄警看守，1名獄警不幸喪生。
獄方去年年底接獲部分囚犯通報，可能會有劫獄事件發生，於是向軍方求助。軍方當時派了1支部隊支援，但部隊見並無狀況，於前天撤離。
菲律賓監獄管理局與軍警單位已成立特別小組追捕脫逃嫌犯，目前抓回3名囚犯。
去年8月，基達帕萬市約300公里外的馬拉韋市（Marawi），也發生劫獄事件，恐怖組織馬巫德（Maute）集團成員持火箭炮等重型武器，劫走8名同夥。1060104
(中央社)
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