兒童天天咬指甲 醫師：發洩焦慮感

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1名就讀國小的女童近期出現天天咬指甲行為，就醫檢查卻沒生病。醫師提醒，兒童情緒表達不如成人，因此在壓力無處宣洩下，可能出現拔頭髮、咬指甲等強迫性行為來發洩焦慮感。（光田綜合醫院提供）中央社記者廖壬楷傳真 106年1月4日

一名就讀國小的女童近期出現天天咬指甲行為，就醫檢查卻沒生病。醫師提醒，兒童情緒表達不如成人，因此在壓力無處宣洩下，可能出現拔頭髮、咬指甲等強迫性行為來發洩焦慮感。

光田綜合醫院身心科醫師王鴻松指出，現今兒童在家長要求下，往往十分看重成績，對自我要求高，家長也會與其他親戚、同事的孩子互相比較，無形中增加孩子的壓力與焦慮。

王鴻松表示，兒童情緒表達不如成人能清楚、主動地說出困擾，因此在無處宣洩下，有的孩子會出現頭痛、胸悶等身體不適症狀，甚至有兒童出現拔頭髮、咬指甲等強迫性行為，來發洩內心焦慮感。

王鴻松建議，父母在發現孩子情緒問題的原因後，應找機會和小朋友多互動；至於學業成績的問題，他建議家長不要只注意成績，要多讚美孩子其他好的行為。1060104

(中央社)