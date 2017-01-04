蔡總統：調查員維護正義要為所當為

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總統蔡英文今天出席法務部調查局第53期結業典禮，要求新進調查員要加強保防、防治經濟犯罪與毒品等工作，也期許他們能持續精進專業能力，維護正義也要為所當為。

調查局表示，本期有88名學員入所受訓，在經過1年的嚴格訓練後，僅73名學員順利結業，其中男生49名、女生24名，平均年齡26.48歲。

蔡總統指出，調查局肩負守護國安與因應新興威脅的重責大任，因此要持續加強保防工作；防制經濟犯罪部分，此類型的犯罪樣態很多，有些更跨國界，也經常受到社會高度關注，調查局得花更多心力。

蔡總統也說，調查局要持續加強反毒工作，因為「只要我做總統一天，毒品防制就是政府的第一要務，我們對毒品犯罪是零容忍。」

蔡總統也期許這群新進調查員，要持續精進專業能力，要跟上新的科技發展、具備多語言能力，辦案上也要為所當為、謹守分際，特別在偵查不公開的流程上要貫徹執行。1060104

(中央社)