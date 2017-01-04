金針醃菜漂白劑多 專家教先泡後煮

我要評比

農曆春節近，筍乾、福菜、蘿蔔乾等醃菜及金針等應景食材，食藥署專家建議，別挑選顏色太鮮豔的並選擇有完整包裝，食用前浸泡30分鐘並開蓋煮3分鐘，以免把漂白劑吃下肚。

衛生福利部食品藥物管理署今天表示，去年12月啟動邊境、市場的春節食品稽查，強化臘肉香腸、瓜子等食品邊境查驗，加強抽驗網購食品的製造場所，檢查物流業者冷凍冷藏運輸車是否符合規定，並且對實體店面、餐廳加強稽查。

食藥署說，民眾年節常吃的金針以及筍乾、福菜、蘿蔔乾等醃漬蔬菜，都是以往常違規較多的春節食品。

北區管理中心科長王慈穗表示，金針乾產品在製作過程中，常會添加「亞硫酸鹽」作為防腐劑、保色等用途，但卻經常加到超標，民國101年稽查時不合格率高達近5成，近年已逐漸減少到1成。

王慈穗指出，吃下過多的亞硫酸鹽，容易造成引發哮喘等呼吸道過敏反應，民眾挑選有4點撇步，像是金針可以選擇貼有「台灣金針標章」的產品，盡量不要挑選顏色太鮮豔的金針。

烹煮前，先以清水或溫水浸泡30分鐘，取出稍作沖洗後，開蓋煮沸3分鐘，加速亞硫酸鹽揮發後再食用，確保食用金針安全。

至於筍乾、福菜、蘿蔔乾等醃漬蔬菜，中區管理中心科長林益祥表示，這些醃菜以往也發現有約1到2成不合格，多是二氧化硫等漂白劑過量；建議在挑選醃漬蔬菜時，除了應挑選顏色較不鮮豔的、偏深綠或深褐色的，也應選擇有完整包裝的產品，認清有中文標示再買。

林益祥指出，醃菜醃漬過程中加了大量的鹽分，建議料理醃菜前，可用清水或溫水泡30分鐘，再用流動清水沖洗，降低鹽分攝取並去除防腐劑、漂白劑含量，再以滾水開蓋煮3分鐘，加速二氧化硫揮發，可以減少吃進的二氧化硫含量。1060104

(中央社)