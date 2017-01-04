藍黨工陳情 北市盼春節前開協商會議

中國國民黨企業工會今天到台北市政府前抗議，工會要求國民黨盡速提出資遣費和退休金給付方式和清償日期等3項訴求，勞動局則說，希望在農曆年前召開強制協商會議。

國民黨企業工會上午赴北市府前抗議，除向勞動局遞交陳情書外，並提出3項訴求，包含勞動局應依大量解僱勞工保護法規定，召開強制協商會議；國民黨盡快提出資遣費和退休金的給付方式與清查日期，不要再歸給黨產會，也不可用積欠方式處理；黨產會應同意國民黨專款專戶處理退休金問題，不要繼續懲罰勞工。

國民黨企業工會理事長劉慧玲說，農曆年快到，許多黨工面臨失業和沒有退休金，且很多黨工當初同意大量解僱，但要求黨中央要先給退休金，至於願意留下的勞工可以給欠條，但是很多事情，黨中央都不通知工會，都只能從報紙知道消息。

她表示，工會希望和國民黨盡快進入協商程序，但卻遲遲沒有下文；劉慧玲和另一名資深黨工也在場拿出薪水存摺影本，劉慧玲說，11月和12月只拿到半薪，並沒有外界說得「坐領高薪」，每個月減半薪只剩新台幣2萬5，至於最基層的同仁減半薪，也只剩1萬多元，希望黨產會和國民黨黨中央應該和工會坐下來協商。

出面收下陳情書的勞動局勞資關係科科長梁蒼淇說，希望趕在過年之前開強制協商會議，至於黨產會是否出席會議，和強制協商會議沒直接關係，但會視情況做判斷，且國民黨企業工會勞工的雇主就是國民黨，雇主應出面說明。

他提到，國民黨在申報大量解僱計畫書時，依法律程序有10天雙方自行協商期，協商完後會看內容判斷是否進入強制協商，但目前看來勞資自行協商是破局。

梁蒼淇說，國民黨曾提供勞資雙方自行協商內容，但勞工局對內容有疑慮，有請國民黨答覆，且工會到市府陳情，就是對自行協商不滿意，已聽到勞工訴求，會依大解法規定進行強制協商。1060104

(中央社)