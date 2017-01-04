巴西逃獄犯貼文挑釁 警矢言本週抓回
巴西監獄發生敵對幫派火拚暴動，造成56名囚犯死亡，多人慘遭斬首，巴西警方今天展開大規模搜索，緝拿上百名趁亂逃獄的罪犯。不過，脫逃的犯人竟在臉書貼文挑釁。
法新社報導，當局指出，敵對毒梟發生血腥復仇火拚，亞馬遜州（Amazonas）兩座監獄共184名囚犯越獄。
根據最新統計，這些人之中，除了54人被逮回，還有130人逍遙法外。
警方在該區設置路障，並部署多組人馬追緝這些在逃犯人。
亞馬遜州公共安全廳長方提斯（Sergio Fontes）表示：「我們希望這週末之前，能將幾近全部的人犯帶回。」
不過，儘管警方大動作展開緝捕，逃獄的人犯疑似上社群網站臉書（Facebook）嘲弄當局。
名叫布雷默（Brayan Bremer）的男子與其他可能是同夥的逃犯，貼出他們在草叢中用手比「讚」與享用水果的照片。
他還貼文：「我來了，單身女性們小心。」（譯者：中央社許湘欣）1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。