巴西逃獄犯貼文挑釁 警矢言本週抓回

我要評比

巴西監獄發生敵對幫派火拚暴動，造成56名囚犯死亡，多人慘遭斬首，巴西警方今天展開大規模搜索，緝拿上百名趁亂逃獄的罪犯。不過，脫逃的犯人竟在臉書貼文挑釁。

法新社報導，當局指出，敵對毒梟發生血腥復仇火拚，亞馬遜州（Amazonas）兩座監獄共184名囚犯越獄。

根據最新統計，這些人之中，除了54人被逮回，還有130人逍遙法外。

警方在該區設置路障，並部署多組人馬追緝這些在逃犯人。

亞馬遜州公共安全廳長方提斯（Sergio Fontes）表示：「我們希望這週末之前，能將幾近全部的人犯帶回。」

不過，儘管警方大動作展開緝捕，逃獄的人犯疑似上社群網站臉書（Facebook）嘲弄當局。

名叫布雷默（Brayan Bremer）的男子與其他可能是同夥的逃犯，貼出他們在草叢中用手比「讚」與享用水果的照片。

他還貼文：「我來了，單身女性們小心。」（譯者：中央社許湘欣）1060104

(中央社)