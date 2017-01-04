國民黨：發薪是法定義務 勿玩小技巧
中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天表示，根據黨產條例規定，發放員工薪水是法定義務，希望黨產會主委顧立雄不要說一套做一套，玩弄小技巧。
國民黨即將裁員，面對退休金仍無著落，國民黨企業工會上午前往台北市勞動局遞交陳情書，隨後轉往行政院不當黨產處理委員會，要求與黨產會主委顧立雄面談。
胡文琦上午受訪表示，黨產條例第9條規定，支付薪水是法定義務，希望黨產會遵循，且根據立法院公報第105卷第65期黨團協商紀錄，時任立法委員的顧立雄曾指發薪水是法定義務，希望顧立雄不要說一套做一套。
胡文琦說，國民黨去年12月27日再次發文黨產會，表明給付員工薪水是法定義務，黨產會卻回文補齊資料，經審核通過即可發薪；黨產會身為公務機關，玩弄小技巧，他呼籲黨產會回到正途，體認發放員工薪水是法定義務。
他表示，國民黨身為民間社團，很難對抗官方怪獸，不要把責任推給國民黨，因為根據黨產條例第9條規定，發放員工薪水是法定義務，很難想像黨產會不遵守自己訂的法律。
至於黨產會針對台北高等行政法院審理國民黨、中央投資及欣裕台公司聲請停止執行事件裁定結果，決定不抗告。
胡文琦說，黨產會斟酌部分是本訴，以技術性拖住國民黨薪資的發放，黨產會一系列不友善小動作，對比總統蔡英文呼籲協商解決歷史性問題，顧立雄一再違背蔡總統指示，也許應該知所進退。1060104
(中央社)
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