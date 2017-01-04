陸反腐年打5省級老虎 揮落上萬蒼蠅

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中共中央紀律檢查委員會網站統計指出，2016年大陸查處違反「八項規定」精神問題共4萬827起，處理5萬7723人，受到中共黨政紀處分者有4萬2466人，其中5人為省部級官員。

統計指出，2016年受到中共黨紀處分的省部級官員有5人，地廳級官員有551人，縣處級官員有3966人，鄉科級官員有3萬7944人。

中共總書記習近平在2012年12月4日主持召開中共中央政治局會議，審議通過中央政治局關於改進工作作風、密切聯繫群眾的「八項規定」。

「八項規定」分別是改進調查研究、精簡會議活動、精簡文件簡報、規範出訪活動、改進警衛工作、改進新聞報導、嚴格文稿發表、厲行勤儉節約。

為掌握大陸全國貫徹落實中央「八項規定」精神，中紀委在31個省區市和新疆生產建設兵團、139個中央和國家機關、102個中央企業、15個中央金融企業建立落實中央「八項規定」的月報制度。1060104

(中央社)