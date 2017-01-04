論文造假調查不公恐卸責？台大澄清

台大教授郭明良的論文造假風波引發各界關注，台大校方日前承諾，調查委員會預計1月中旬會公布階段性的報告。由台大、東吳、政大等校學者組成的教改論壇今再度質疑，台大學術倫理調查委員會的公正性，「恐淪為特別卸責委員會」；台大則回應說，台大調查過程嚴謹，除院級調查小組，還有校內外人士組成的特別委員會審議，最終由校教評會做出決議。

教改論壇批評，此案目前正在調查中，但台大調查委員會僅5到7人調查、且由楊泮池所屬的醫學院召集，難以讓各界信服，「恐淪為幫台大校長卸責的『特別』成立委員會」。

曾經手過學術倫理案件的律師許文華說，基於學術界輩份、台大校內長官部屬關係，院長都不適宜擔任召集人，所有審議委員都應是中研院院士級或大學校長級的學者專家，調查結果才能讓各界信服。此外，調查結果出爐後，調查小組成員名單應公布，讓各界檢視調查小組成員組成是否具獨立公正性。

台大主秘林達德回應說，教改論壇提出的質疑有諸多不符合事實，由於被撤下的論文牽涉到醫學院和生醫學院兩院，因此先由兩院個別組成獨立的調查小組，著重在事實的認定和搜集，再將報告送至校教評會審議。

林達德說，由於此案情節重大，因此在送至校教評會前，台大特別邀請校外專家5位、校內2位，組成特別委員會，希望做更審慎的評估。將在1月中旬時會先公布階段性的調查結果。

由於本周六台大將召開校務會議，政大教授周祝瑛呼籲台大，應以最高標準追究涉及抄襲、造假者的責任；科技部、教育部則應深入調查、具體提出應變措施，而不是只讓沒有犯錯的教授、學生去上學術倫理課程，以杜絕學術掛名與造假歪風。

(中時)