脫歐談判三月在即 英駐歐盟大使爆辭職
雖然三月英國即將開始正式進行脫離歐盟的談判，但英國駐歐盟大使伊萬‧羅傑斯(Ivan Rogers)爵士週三突然宣布辭職，使得這個談判出現危機。羅傑斯表示協商團隊仍有結構問題，更遑論產生任何協商策略。
根據英國《衛報》(Guardian)，羅傑斯寫了封電郵中解釋他為何突然辭職，他表示現在離開可以讓繼任者有時間準備領導三月即將開始的英脫歐協商。他呼籲在歐盟的英國官員，繼續不懼權威，勇於反駁理據不足、未經深思熟慮的策略，並鼓勵他們在艱困時刻互相支持。
羅傑斯之前警告英脫歐的程序可能要花10年才能完成，但是英國政府堅稱他的職位只需了解轉達歐盟領導人的想法，而不需要他的建議，他也常被批評他影響其他歐盟領導人對英脫歐程序的看法。
在信中羅傑斯也再度強調英國官員了解歐盟的重要性，他說為了要協商，了解對方的職位和其存在的目的，以及他們內部的分歧等，對英國處理脫歐協商團隊來說，是取得最佳結果的關鍵，他在信中也暗示英國官員和政治家試圖影響英脫歐協商。
許多人認為他的辭職是要故意的，因為他的離開將使英國缺乏歐盟專家，但也有擔心他是被激進的英脫歐支持者糾纏而離開。政治家擔心在英脫歐協商正式開始前羅傑斯突然離開，將很難找到可替代的人選。
(中時電子報)
文章來源：Sir Ivan Rogers quits: Britain's EU ambassador attacks 'muddled' thinking over Brexit in scathing resignation letter
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