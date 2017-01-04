劉濤爆陪睡？蔣欣發文力挺反被酸幫倒忙
「大陸第一狗仔」卓偉去年底開直播，和業界人士「董哥」爆料，圈內某位人妻演員曾和同劇男主角打野戰，矛頭指向因《琅琊榜》、《羋月傳》爆紅的劉濤，蔣欣今（4日)在微博發文，似力挺好友。
蔣欣凌晨在微博發文：「說話得負責任！為博眼球惡意中傷，就有失風度了，『捉了尾巴』又怎能走遠」，更在留言處怒回：「傷害我姐們兒就是傷害我」，雖沒指名道姓，但網友都猜測她是在力挺劉濤，不少粉絲都大讚她的義氣，不過也有人認為事情都沒確定，她這樣等於幫倒忙。
這名人妻演員出道多年，因拍一部武俠劇爆紅，曾陪睡某製作人，還和已婚男主角假戲真做，在野外情不自禁乾柴烈火，這段關係持續到她婚後才結束，而爆料更說女星老公是圈外人，這兩年作品很多，因此劉濤被影射，不過粉絲都認為這段爆料是為了節目效果。
(中時電子報)
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