世界前60安全航空 長榮第6華航60

德國「航空事故資料評估中心」（JACDEC）近期公布2017年世界安全航空公司排行，長榮航空排名第6，華航位居第60位。（擷取自JACDEC官方網站）中央社記者陳葦庭傳真 106年1月4日

德國「航空事故資料評估中心」（JACDEC）近期公布2017年世界安全航空公司排行，長榮航空排名第6，華航位居第60位。

德國航空事故資料評估中心（JACDEC）每年都會針對全球900多家航空公司進行飛安調查，並公布全球前60家安全航空公司，2017年報告近期陸續公布，目前已經公布前12名和第58至60名，長榮航空排名第6，華航位居第60名。

對此，華航表示，德國航空事故資料評估中心（JACDEC）評估的依據包括航空公司成立年分、機隊的新舊和過去的飛安紀錄，華航近年來在飛安上的努力是有目共睹，未來也將持續引進新機，精進飛安，提供旅客最好的服務。

德國航空事故資料評估中心（JACDEC）所公布的2017年世界安全航空公司排行，第1名是香港國泰航空，第2名是紐西蘭航空，第3名是中國大陸海南航空，第4名是卡達航空，第5名是皇家荷蘭航空公司。1060104

(中央社)