調查局53期結業典禮 前3名都是女生
法務部調查局今天舉行調查班第53期結業典禮，本期共有73名學員順利結業，結業總成績前三名，通通被女性包辦，她們也都通過律師檢定。
調查局指出，本期有88名學員入所受訓，在經過1年的嚴格訓練後，僅73名學員順利結業，其中男生49名、女生24名，平均年齡26.48歲。
調查局表示，本期結業學員有20名是台大畢業生，政大、清大、交大、成大等國立名校畢業生逾6成；擁有碩士學位者有34名，也有4人曾任台積電等科技大廠等，更有人曾在會計事務所工作等。
調查局舉例，本期結業學員巫仁瑜，曾任勤業眾信會計師事務所副理，財經資歷豐富；結業學員簡如一的父親，為現任調查局航業處長簡安祿；結業學員鄭伊秦大學畢業後，首次報考調查局即獲錄取等。
此外，第53期結業總成績前三名學員，通通被女性包辦，分別為洪琪穎、呂姵華及何舒雅，而她們3人均通過律師檢定。1060104
(中央社)
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