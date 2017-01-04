金卡戴珊重回社媒 巴黎遇劫後首次

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沉寂數個月後，美國實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）今天重返社群媒體，上傳她與饒舌歌手丈夫肯伊威斯特（Kanye West）和兩名子女的溫馨家庭照。

法新社報導，金卡戴珊也上傳一段家庭影片，或可終止外界對於倆人離婚的傳言。

在推特（Twitter）擁有4930萬名追隨者，在Instagram擁有8960萬名粉絲的金卡戴珊，在兩分半鐘的影片中與39歲的肯伊威斯特擁抱放閃，影片還拍到他們與兩名子女的親密時刻。

金卡戴珊在推特上傳家庭照片，只簡單寫著「家庭」。

真人實境秀「與卡戴珊姊妹同行」（Keeping Up with The Kardashians）36歲女星金卡戴珊，去年10月在巴黎遭人持槍搶劫後，就沒有在社群媒體發文，今天也更換推特與Instagram的大頭貼照。

同時，她的饒舌歌手丈夫傳出去年11月崩潰，當時必須送醫並取消巡迴演場會。（譯者：中央社張曉雯）1060104

(中央社)