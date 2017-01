金卡戴珊重回社媒 巴黎遇劫後首次

沉寂數個月後,美國實境秀女星金卡戴珊(Kim Kardashian)今天重返社群媒體,上傳她與饒舌歌手丈夫肯伊威斯特(Kanye West)和兩名子女的溫馨家庭照。

法新社報導,金卡戴珊也上傳一段家庭影片,或可終止外界對於倆人離婚的傳言。

在推特(Twitter)擁有4930萬名追隨者,在Instagram擁有8960萬名粉絲的金卡戴珊,在兩分半鐘的影片中與39歲的肯伊威斯特擁抱放閃,影片還拍到他們與兩名子女的親密時刻。

金卡戴珊在推特上傳家庭照片,只簡單寫著「家庭」。

真人實境秀「與卡戴珊姊妹同行」(Keeping Up with The Kardashians)36歲女星金卡戴珊,去年10月在巴黎遭人持槍搶劫後,就沒有在社群媒體發文,今天也更換推特與Instagram的大頭貼照。

同時,她的饒舌歌手丈夫傳出去年11月崩潰,當時必須送醫並取消巡迴演場會。(譯者:中央社張曉雯)1060104

(中央社)