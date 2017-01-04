法籍男遺失皮夾 女警流利英語協助找回
法國籍男子昨天凌晨在台北市搭計程車時，不慎遺失皮夾，嚇的趕緊向警方報案，女警羅于喨以流利英語，詢問上下車地點、時間，透過監視器迅速找回皮包。
法國籍男子昨天在凌晨0時向台北市警局信義分局五分埔派出所報案，指稱自己剛搭計程車下車後，就發現皮包不見了，皮包裡有現金和重要證件，他十分焦急，希望警方能伸出援手。
女警羅于喨英語十分在行，他與該名男子對話，順利問出計程車上下車時間、地點、行車路線及車型，由於該時段計程車流量大，警方透過監視器畫面，逐一過濾搜索，任何一部計程車都不放過。
最後警方終於在松仁路89號找到該部計程車蹤跡，經法籍男確認是搭乘這部計程車後，立即以電話聯繫司機，司機坦承車上的確有拾獲皮夾，警方前往司機住處將皮夾領回交還失主。
法籍男對於自己的疏忽感到抱歉，也對警方能不厭其煩調閱監視器過濾而感到佩服，他笑說原本已經抱持找不回來的最壞打算了，還好失而復得，以後會更注意不再犯。1060104
(中央社)
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