NBA》馬刺擊潰暴龍 笑納主場8連勝
過去11戰只輸2場的馬刺，4日迎戰暴龍，靠著艾卓吉與里歐納德兩大前鋒齊力發威之下，110比82輕鬆擊潰敵軍，拿下主場8連勝，戰績28勝7敗，緊追在龍頭勇士30勝之後。
馬刺在打完半場已取得19分領先，第三節更是擴大至88比58，30分絕對優勢，勝負早已底定，第四節形同垃圾時間，雙方替補球員全部出清，馬刺最終以28分之差徹底羞辱了東區老二暴龍。
馬刺單場投籃命中率55.1%，更讓人驚奇的是，向來以防守見長，不擅長三分球的黑衫軍，全場24投竟13中，投籃命中率高達54.2%，打得暴龍潰不成軍。里歐納德25分最高，包含5顆三分球，艾卓吉23分、8籃板、6助攻，帕克15分、8助攻。
暴龍單場只有8次助攻，反觀馬刺32次助攻，還有15次阻攻，雙方的團隊默契似乎不在同一個檔次。迪羅薩25分，泰倫羅斯17分。
(中時電子報)
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