曾培育18名諾貝爾獎得主 它要跟台灣合作了！

曾培育出18名諾貝爾獎得主的德國馬克斯普朗克研究院（MPI），宣布今年起將在台設立「前瞻材料研究中心」，進行超導、奈米、磁性等前瞻材料合作研究。(圖/MPI官網)

被譽為「德國科學搖籃」、曾培育出18名諾貝爾獎得主的德國馬克斯普朗克研究院（Max Planck Institute, MPI），宣布今年起將在台設立「前瞻材料研究中心」，加深台德人才交流，以及進行超導、奈米、磁性等前瞻材料合作研究。

科技部指出，馬克思普朗克研究院為全球頂尖研究機構，每年在國際著名期刊發表超過1.5萬篇論文；早在20年前，便與國家同步輻射研究中心合作，共同發表國際頂尖期刊論文超過90篇，來台設立研究中心為台灣科學界一大突破。

此外，馬克思普朗克研究院於2013年與交通大學簽署學術交流合作備忘錄，與教授朱應豪進行多鐵複合材料研究；去年並與清華大學教授郭瑞年，展開新興量子物質與先進薄膜合作研究，均獲教育部「台灣人才躍升計畫」補助。

國輻中心董事長陳力俊說，去年9月19日「台灣光子源（Taiwan Photon Source）」啟用，為台灣科學儀器史上最大投資，總計斥資70億元經費，前期有7條光束線、未來將擴達25條，完全由國內團隊主導，先進設備吸引德國加盟。

他也說，台灣光子源亮度較舊有儀器高出1萬倍，技術獨步全球，至少2年沒有國家趕得上，馬克思普朗克研究院實質投資150萬歐元建造光束線實驗站，也是國際合作里程碑。當不同文化背景、學術淵源交會，激盪出的火花常成為科學突破與創新起點，國際合作至關重要，先進設備即為利基。

研究中心主任果尚志說，前瞻材料研究中心結合理論與實驗、物理與化學，台灣光子源的超亮X光源「讓過去看不到的被看到、量不到的被量到」，可應用於開發新穎材料、綠色能源科技、奈米電子元件、生醫技術等領域研究。

「光子源是航空母艦、光束線是高性能飛機，研究中心則是培育會開飛機的駕駛。」他指出，延續台德合作20年經驗，每年預計投入40萬歐元，補助年輕科學家、博士生與研究人員進行合作研究，有計畫培植科研新秀。

「寄予厚望！」科技部長楊弘敦表示，樂見更多人才交流與學術研究，也希望爭取更多國家合作。台灣研究水準想更上一層樓，國際合作是勢必要走的路。

(中時)