隋棠「依慣例」自然產 二胎生肖猴雞抓不準

隋棠卸貨倒數，即將產女兒「Lucy」。（圖／取材自隋棠臉書）

隋棠在臉書透露，將以自然產迎接第二胎。（圖／本報系資料照片）

名模隋棠當媽後，有子萬事足，近期身懷六甲的她，肚藏女兒「Lucy」，隋棠即將迎第二胎，湊得「好」字。有別兒子「Max」遠赴新加坡生產，第二胎隋棠決定在台自然產，隨著預產期逼近，何時能「卸貨」、寶寶生肖屬猴還屬雞，隋棠也抓不準。

隋棠以自然產生兒子Max，談到第二胎的生產計劃，隋棠在臉書透露「這次還是依照慣例要自然產」，隨著預產期逼近「我們也抓不準Lucy想讓自己屬猴還是屬雞，想當摩羯座還是水瓶座」。

由於隋棠太晚決定在台灣生產，也讓她忙翻，「最近每天都有好多人要見，好多決定要做，包括選擇月子中心、月子餐、月嫂、臍帶血儲存」，甚至忙到沒時間替Max拍照，而網友也熱心分享許多意見，期待能替即將臨盆的隋棠分憂解勞。

(中時電子報)