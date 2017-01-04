隋棠「依慣例」自然產 二胎生肖猴雞抓不準
名模隋棠當媽後，有子萬事足，近期身懷六甲的她，肚藏女兒「Lucy」，隋棠即將迎第二胎，湊得「好」字。有別兒子「Max」遠赴新加坡生產，第二胎隋棠決定在台自然產，隨著預產期逼近，何時能「卸貨」、寶寶生肖屬猴還屬雞，隋棠也抓不準。
隋棠以自然產生兒子Max，談到第二胎的生產計劃，隋棠在臉書透露「這次還是依照慣例要自然產」，隨著預產期逼近「我們也抓不準Lucy想讓自己屬猴還是屬雞，想當摩羯座還是水瓶座」。
由於隋棠太晚決定在台灣生產，也讓她忙翻，「最近每天都有好多人要見，好多決定要做，包括選擇月子中心、月子餐、月嫂、臍帶血儲存」，甚至忙到沒時間替Max拍照，而網友也熱心分享許多意見，期待能替即將臨盆的隋棠分憂解勞。
(中時電子報)
關鍵字：隋棠
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