八仙塵爆 士檢重啟調查 民事求償停止審判

八仙樂園塵爆案，造成15死、483傷。（本報系資料照片）

八仙塵爆發生至今將近2年，釀15死、483傷，活動主辦人呂忠吉一審判重判4年10月，目前還在高院審理當中，被害人不服八仙樂園董事長陳柏廷、總經理陳慧穎等8人獲不起訴，聲請再議成功，高檢署二度發回士林地檢署重新調查，士檢昨日完成分案，由霜股主任檢察官吳昭瑩後續偵辦。

陳等8人不起訴部分，經歷承辦檢察官，以及2位主任檢察官何祖舜、柯怡如偵辦，都認為八仙陳柏廷、陳慧穎與呂忠吉是單純房東與房客關係。但高檢署認為，全案偵查尚不完備，去年年底二度發回重新調查，其中最主要理由，就是呂忠吉說與八仙樂園配合銷售年票，下午場，兩者之間是否有「假租賃行雙方合作之實」。

但士林地檢署傳喚呂忠吉、陳柏廷當庭對質，呂以證人身份，直接不出庭，而高檢署以此理由認為調查不完備，並舉出6大待調查事項，要求士檢偵查。

至於民事求償部分，被害人家屬432人，向士林地方法院提出聲請，對於色創意的呂忠吉、瑞博國際行銷的周宏瑋，以及八仙樂園的陳柏廷等人請求20多億的損害賠償，法官因呂忠吉刑事案件影響責任歸屬，日前裁定「停止審判」，未來將在依法開庭審理。

(中時)