幼保員強拉2歲童成傷判拘役

在一家天主教會附設幼兒園服務的張姓幼教女保育員，前年10月因2歲2個月大幼童不肯吃午餐，還打翻飯菜，並坐在地板上哭鬧，為了清理就強行以抓手臂方式將幼童移開，造成幼童手臂多處挫傷。案經家長提告，台北地院依成年人故意對兒童犯傷害罪，判張女拘役50日，得易科罰金5萬元。

判決指出，2015年10月15日中午，張女在教室內，因2歲2月的劉姓幼童不肯用餐，還打翻飯菜，並坐在地板上哭鬧，拒絕挪移位置讓她清理地面，在劉童掙扎不止下，用力抓住臂膀、強行移置劉童到別處，造成劉童雙側上臂、腋下、左胸多處瘀挫傷。

劉童回家洗澡時，被母親發現手上傷痕，拍下傷勢向校方反應，張姓幼教女保育員立刻以簡訊向劉童張姓母親道歉，但女童母親不接受，堅持對張女提出告訴。

台北地院審理本案，45歲的張姓幼保員雖曾向家長道歉，請求原諒，但女童母親忿恨難平，不願和解，法官考量張女從事幼教工作20年，應經驗豐富，卻以不正確的方法教育小孩，考量她坦承犯行，是女童母親不願和解，因此輕判她拘役50日，可易科罰金。

(中時)