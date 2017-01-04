台大調查論文造假 教改論壇質疑公正性

台大教授郭明良涉論文造假，教改論壇4日表示，只由台大醫學院長主持學術倫理案的調查審議，且僅5至7人進行調查，難以讓各界信服、相信會公正。中央社記者許秩維攝 106年1月4日

台大教授郭明良涉論文造假，教改論壇今天表示，只由台大醫學院長主持學術倫理案的調查審議，且僅5至7人進行調查，難以讓各界信服、相信會公正。

教改論壇今天舉行「論文掛名事件與台大的未來」記者會，包括台灣大學特聘教授黃光國、政治大學教授周祝瑛、東吳大學教授劉源俊、律師許光華等人與會。

教改論壇表示，台大校長也涉入掛名學術論文造假事件，只由台大醫學院長主持學術倫理案的調查審議，且僅5至7人進行調查，難以讓各界信服、相信會公正，也讓人擔心淪為幫台大校長卸責的「特別」委員會。

許光華指出，台大雖針對郭明良涉論文掛名造假事件組成特別調查委員會，但依台大過去規定，調查小組可能由醫學院或生科院召集，基於學術界輩份和台大校內長官部屬關係，很難期望其公正性，基於昭公信的角度，該學術倫理委員會召集人不得由台大醫學院或生科院長擔任，且委員皆應為中研院士級或大學校長級的學者專家，調查結果才能讓人信服。

劉源俊表示，近年學術風氣敗壞有幾個原因，包括太注重SCI、SSCI等論文，國家型大計劃掌握在少數人身上，許多還擔任學術主管，造成學閥，不從事研究但掛名，組織「工廠」製造論文；郭明良事件已讓台大和台灣學術界受到嚴重打擊，為挽救台大聲望，建議台大校長楊泮池在校務會議上主動宣布辭職或明年不續任，以示負責。

黃光國表示，郭明良事件除了先前查詩婷掛名作者的論文撤稿外，台大醫院副院長林明燦掛名第一作者的2008年另一篇論文，也因圖片太多複製轉貼而撤稿，另外還有收受支票和匯款等，其中疑點重重，台大校務會議過幾天將召開，希望校務會議代表要求校方好好解釋，台大校譽是過去長久累積下來的，不能容許教授公開撒謊。

教改論壇也呼籲，身為國內大學龍頭的台大，需以最高標準追究涉及抄襲造假人的責任，不可徇私或官官相護，科技部應積極提出應變措施，教育部和各大學也應提出制度改革因應方案，杜絕學術掛名與造假歪風。1060104

(中央社)