金正恩危險但川普難預料 專家俱憂

北韓決心尋求擁有能打擊美國本土的核子飛彈，成了美國進入川普總統時代後，第一個外交政策挑戰。金正恩的挑釁與川普的難以預料，都是專家所擔憂的事。

法新社報導，好發推特著稱的美國總統當選人川普推文叫陣，誓言阻止平壤的走向。他寫道：「北韓剛展現它在發展射程可達美國部分地區的核武上，進入最後階段」、「這不會發生！」

前美國副國務卿、布魯金斯研究所（Brookings Institution）總裁塔波特（Strobe Talbott），說出許多憂心川普外交選項有限的專家的心聲。

塔波特說：「我們下一位三軍統帥於就職前18天所提的，是在誓言美國將對北韓採先發制人的戰爭嗎？」

直到2013年仍任國務院禁核擴散暨武器管制特別顧問的艾恩宏（Robert Einhorn）告訴法新社，金正恩揚言試射洲際彈道飛彈不是新聞。

艾恩宏說：「許多專家相信，北韓可能還要兩到三年，才具備將核彈投射到美國本土的能力；但他們是否能發展出來，那又是另外一回事了。」

中國大陸不希望北韓成為有能力發射核武打擊大半個地球的核子俱樂部成員，但也不希望北韓政權倒台。因為若制止導致北韓垮台，大陸將面臨數百萬難民湧入，並眼睜睜看著一個統一的韓國成為美國的軍事同盟。

有人曾質疑，金正恩與其他北韓先前的領導人一樣，藉由揚言核威脅，逼迫美國直接與其談判。但專家們現在看到，北韓以尋求核飛彈做為嚇阻南韓或美國挑釁的戰略選項。

艾恩宏說：「即便曾經是，但我不認為現在這樣做還能成為討價還價的籌碼」。他並認為川普將得決定是否尋求直接接觸。

一如2015年達成的伊朗核子協議，任何談判都需在多邊機制下展開，但關鍵因素仍是美國與北韓外交官之間能有所進展。

艾恩宏認為，川普得決定「戰略是獨自向北韓施壓，還是與其他國家攜手透過談判向北韓施壓」。

目前尚難單從川普一個簡單的推文看出美國相關計畫，但缺乏任何新計畫，對爆發戰爭的憂心就不會消失。艾恩宏說：「金正恩是較危險，但在這件事上，更難預測的可能是川普。」（譯者：中央社陳亦偉）1060104

(中央社)