迎戰臨時會 綠黨團送躺椅時力備睡袋

立法院朝野黨團今天協商召開臨時會事宜。國民黨團擬提出4000案預算刪減案，揚言奉陪到底；民進黨團則發給立委每人一張躺椅，時代力量黨團則準備睡袋，備戰臨時會。

立法院長蘇嘉全上午召集朝野協商，研商民進黨立法院黨團總召柯建銘等67人所提召開第9屆第2會期第1次臨時會相關事宜。

對於國民黨團擬提出4000案預算刪減案，中國國民黨立法院黨團副書記長李彥秀說，國民黨團每位成員早有心理準備，106年中央政府總預算刪減率不到1成，這麼多的案子怎麼可能都不能刪，尤其執政黨啟動年金改革，許多不合理的預算應該嚴格監督，如果都不刪，是立委失職。

李彥秀說，備戰臨時會，因黨團經費有限，黨團成員都有心理準備，相關配備會自行採購，絕對奉陪到底。

民主進步黨立法院黨團書記長劉世芳表示，當初在勞動基準法修法時，就有幾位委員把躺椅拿出來，有些新委員覺得他們怎麼沒有，才訂購躺椅，只是因為時間關係，廠商希望黨團趕快取貨，年底需要結算，最近就送來了，「並不是因為這次有3000、4000案要處理」。

時代力量黨團總召徐永明則說，時代力量黨團頂多準備睡袋，預算審查應從理性審查角度出發，每個立委都有睡袋。1060104

(中央社)