寒冬送暖 中市議員送年菜助弱勢過好年

歲末年終，寒冬送暖，台中市議員曾朝榮今天結合獅子會等公益團體送年菜及民生物資給200多戶弱勢家庭，讓弱勢家庭也能過好年。

曾朝榮與市議員邱素貞結合台中市榮華獅子會、水噹噹關懷協會等多個慈善團體寒冬送暖，上午在市議會舉行「寒冬送暖、發送愛心年菜給弱勢家庭」記者會，現場還準備了愛心年菜，熱騰騰的年菜上桌，兼顧美味與營養，一點都不馬虎。

曾朝榮表示，他長期參與慈善活動，尤其關懷清寒戶及特殊貧困的個案，27日就是除夕，在年關將至前，特別結合獅子會及善心的企業家，共同舉辦愛心年菜送到家的服務活動，希望發揮拋磚引玉的功效，一起來幫助各社區的弱勢家庭，讓愛心點亮每個角落，社會處處充滿溫馨與祥和。

身兼台中市水噹噹關懷協會理事長的邱素貞指出，政府社會福利資源有限，因此結合嘉篁企業、廣記肉鬆專賣店等慈善企業，舉辦寒冬送暖活動，今年是第5年辦理，將於18日在南區正義街發送由東南區里長所提供，未獲政府社會福利補助的邊緣戶共400戶民生物資，以及新台幣1000元慰問金，以實際行動關懷弱勢民眾。

榮華獅子會前會長葉健峰說，目前社會上很多弱勢家庭仍生活在貧困中，該會辦理社會服務活動近20年不間斷，今年特別結合市議員曾朝榮，集資購買200多份愛心年菜及1000元慰問金，透過北屯區的里長提供弱勢家庭名冊發送。

愛心年菜料理豐富、色香味俱全，共有5菜1湯，包括「鴻運迎福大拼盤、麒麟獻瑞慶有餘、幸福紹興醉蝦、筍香富貴元蹄、櫻花蝦米糕、養生元氣雞湯」等。1060104

(中央社)