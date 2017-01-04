藍只願處理明年度預算 臨時會議程協商未果

立法院朝野黨團今針對臨時會議程進行朝野協商。朝野政黨均同意明年度中央政府總預算案屬於優先事項，但國民黨團堅持，如時間緊迫，只審查總預算，反對民進黨團包夾考試院副院長人事案及相關修立法，以致協商未果，明天上午談話會前將再次協商。

立法院長蘇嘉全說，希望臨時會能在平和、未有激烈對抗下舉行，各黨團也目標一致要處理明年度預算，在野黨應檢討是否一下子提出這麼多案子，盼可協調以「科目」方式處理，盼減少表決量，盡量有意義，才能讓社會肯定。

談及考試院副院長人事案，蘇嘉全說，如果未能在臨時會通過，恐怕延宕至4、5月，如果臨時會不處理，屆時仍須處理，盼如果總預算有時間，大家可以排定審查人事，兩者可並行，不相違背。

國民黨團總召廖國棟說，延會或臨時會都要「師出有名」，民進黨團要處理預算，國民黨團也認了，但挾帶人事同意權、法案不能接受。他批評，民進黨團在正式會期間搞同志（指婚姻平權修法）、一例一休、日本核災食品進口，正規時間不用，而用臨時會處理並不合理，反對臨時會常態化。

民進黨團總召柯建銘則表示，如果預算提早處理結束，就不必開會至小年夜，所以還是看國民黨是否願意協商；至於《都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例》及《證券交易條例》這是政策決定，屆時要開公聽會也可以，有共識就通過，沒共識就再協商1個月，臨時會有院會也有委員會，盼能善用每1分鐘。

(中時)