兄弟們棒球場拚出成績 張進德感謝家扶

旅美小將張進德。(周鎮宇攝)

旅美小將張進德家中5兄弟目前就有4位兄弟從事棒球運動，其中張進德與張育成更在小聯盟打拚，期望拚上大聯盟，小時候5位兄弟受到家扶照顧，張進德表示：「真的很感謝幫助我們的貴人。」

張進德家中五位兄弟，張進德與張育成目前都在小聯盟打拚，張進龍則是加盟富邦悍將，大家都在棒球界中努力拚出成就，張進德說，真的很開心，自己選擇在棒球路，兄弟們為了家人著想，靠所有人努力，努力工作在職場上加油，也藉這個機會幫助家扶，繼續回饋給需要幫助的孩童。

張進德提到，如果有好的成就，就幫助更多小朋友好好成長，多照顧他們相信未來的路可以走的很平順。

(中時電子報)